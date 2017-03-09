Недельная инфляция в России осталась нулевой

Инфляция в России за неделю с 28 февраля по 6 марта составила ноль процентов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил Росстат.

С начала марта цены также не выросли, с начала года индекс потребительских цен увеличился на 0,9 процента.

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«За прошедшую неделю цены на масло сливочное, молоко, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, вермишель и водку выросли на 0,2-0,4 процента. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 0,9 процента, яйца куриные и сахар-песок — на 0,8 процента, куры, масло подсолнечное, рис и пшено — на 0,2-0,5 процента», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. Лук и картофель подорожал на 1,8 и 1,4 процента соответственно. Помидоры и огурцы стали дешевле на 2,4 и 0,3 процента. Бензин за неделю подорожал на 0,2 процента.

За неделю, закончившуюся 27 февраля, инфляция также составила ноль процентов.

По итогам 2016 года инфляция в России достигла 5,4 процента — это самый низкий показатель за новейшую историю страны. ЦБ планирует замедлить ее до четырех процентов в 2017 году.

