Орешкин рассказал о причинах падения цен на нефть

Неопределенность с планами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и растущая добыча в США оказывают давление на нефтяные цены. Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

«Эти слухи, конечно же, влияют на ожидания», — сказал он. В Минэкономразвития никогда не ожидали, что стоимость сырья надолго задержится на уровне 55 долларов за баррель, отметил министр. Отвечая на вопрос, насколько ведомство повысит прогноз по среднегодовой цене на нефть в нынешнем году, Орешкин ответил, что оценка будет зависеть, в том числе, от ситуации в первом квартале.

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При этом уровень инфляции пока ниже прогнозов Минэкономразвития, а курс рубля крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу России, уверен министр. «Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс (доллара — прим. «Ленты.ру») идет ниже наших ожиданий», — сказал он.

По его словам, для ЦБ важен уровень инфляции не только для 2017 года. «Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории — она все равно пока еще не решена», — отметил Орешкин.

13 марта глобальные нефтяные цены упали ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года.

В начале месяца Reuters сообщило, что ОПЕК не планирует продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.

В 2016 году инфляция в России достигла 5,4 процента — это самый низкий показатель за новейшую историю страны. ЦБ намерен замедлить ее до четырех процентов в 2017 году.