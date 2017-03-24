Банк России понизил ключевую ставку до 9,75 процента

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку до уровня 9,75 процента годовых. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора в пятницу, 24 марта.

Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, отметили в ЦБ. При этом продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

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Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижение страховой премии за риск, отметили в Банке России. Кроме того, в результате хорошего урожая в 2015-2016 годах выросли запасы сельскохозяйственной продукции, что привело к значительному замедлению продовольственной инфляции и снижению цен на плодоовощную продукцию.

Банк России также сообщил, что домохозяйства в России в основном продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. «При этом наметились признаки оживления потребительской активности, а заработные платы растут как в номинальном, так и реальном выражении», — говорится в сообщении Центробанка.

«В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в четыре процента будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем», — сказано в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке, состоится 28 апреля.

Ставка сохранялась на уровне 10 процентов с 19 сентября 2016 года.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.