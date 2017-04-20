Глазьев увидел «пузырь» на Московской бирже

На Московской бирже надувается «пузырь». Таким мнением о состоянии российского фондового рынка, передает Rambler News Service, поделился советник президента России Сергей Глазьев с участниками Ялтинского международного экономического форума—2017.

«Благодаря экзотическому режиму свободного плавания курса рубля, который сегодня больше на Чикагской бирже американскими хедж-фондами определяется, чем нашей экономикой, мы видим, что возник настоящий финансовый пузырь на Московской бирже», — предупредил он.

По его словам, объем операций вырос пятикратно. «Именно там сегодня настоящий бум. Хотя следствием этого бума является отток капитала из реального сектора», — уверен Глазьев.

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По словам советника президента, «объем спекулятивных операций только в валютном сегменте сегодня в 15 раз превышает объем валового продукта, эти операции «абсолютно не обусловлены никакими объективными потребностями российской экономики».

Свой тезис об «экзотичности» денежно-кредитной политики России Глазьев выдвинул еще в марте. Он сказал, что политика финансовых властей страны создает условия для обогащения финансовых спекулянтов. Свое видение экономической программы советник главы государства изложил на форуме в Ялте. По его словам, Россия добьется успеха в экономике и техническом прогрессе, «если будет жить по предписаниям Иисуса Христа».

Между тем основной индикатор российского фондового рынка, индекс ММВБ, снизился с начала апреля с 2056 пунктов до 1920 пунктов (к 20 апреля). В январе текущего года значение индекса достигало 2285 пунктов.