Глазьев увязал экономический рост с жизнью по заповедям Христа

Если Россия будет жить по предписаниям Иисуса Христа, то страна добьется успеха в экономике и техническом прогрессе. Такое мнение телеканалу «Царьград ТВ» высказал советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев.

По его словам, необходимо любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески. В этом случае в России будет экономический рост, «который правительство никак не может найти, и технический прогресс, о котором ученые постоянно говорят, и будет благополучие в каждом доме».

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30 марта Глазьев заявил, что денежно-кредитная политика в России носит «экзотический характер». По словам академика, свободный курс рубля является «настоящим Клондайком» для финансовых спекулянтов, а нынешний уровень процентной ставки в России носит «абсолютно маргинальный характер».

Глазьев также полагает, что заморозка курса рубля поможет его стабилизировать.