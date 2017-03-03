Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины

После государственного переворота 2014 года и подписания договора об ассоциации с ЕС украинская экономика управляется напрямую из Брюсселя. Об этом в пятницу в беседе с «Лентой.ру» заявил советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев.

Он также прокомментировал перевод властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинских компаний олигарха Рината Ахметова под внешнее управление.

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«Не считаю, что данная мера правильная в нынешних обстоятельствах, потому что поддерживать прибыльную работу сейчас будет сложно. Нарушение кредитной истории для предприятий скажется на них не очень хорошо. Но в целом я считаю, что после переворота 2014 года и подписания договора об ассоциации с ЕС вся экономика Украины управляется из Брюсселя. То, как ДНР и ЛНР строят отношения с Киевом, — это их внутреннее дело», — отметил Глазьев.

Предприятия Ахметова были национализированы республиками Донбасса 1 марта. Позднее ДНР объявила Киеву экономическую блокаду.

В январе украинские националисты, а также ветераны, воевавшие в зоне силовой операции на юго-востоке, начали торговую блокаду Донбасса. Идею поддержали некоторые депутаты Верховной Рады. Участники акции перекрыли ряд важных маршрутов, по которым шли поставки товаров. В результате из региона перестали вывозить уголь, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике Украины.