В Киеве признали возможность продления чрезвычайного режима в энергетике

Заместитель премьер-министра Украины Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за угольной блокады Донбасса. Об этом чиновник сказал в интервью телеканалу NewsOne в четверг, 2 марта.

«В настоящее время есть три сценария: это действие чрезвычайных мер до 1 июня, до 1 сентября и до конца 2017 года. Для того чтобы мы могли обеспечить и ремонтную кампанию, более привлекательным является первый — до 1 июня», — признал Кистион.

Ранее в тот же день начальник штаба блокады Донбасса Сергей Акимович объявил о начале второго этапа акции — перекрытии автомобильных дорог в регион. По его словам, радикалы уже установили четыре блокпоста на автотрассах.

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Днем ранее активисты отказались вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом о прекращении акции и пообещали расширить географию контролируемых ими территорий.

Украинские националисты при поддержке ряда политиков приступили к торговой блокаде Донбасса в январе. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике. Первоначально сообщалось, что он будет действовать максимум два месяца.