Украина ввела чрезвычайный режим в энергетике из-за дефицита угля

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем в поставками угля из Донбасса. Решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства, передает телеканал «112 Украина» в среду, 15 февраля.

Министр энергетики Игорь Насалик отметил, что для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии будет внедрен график ее веерных отключений. В своем докладе он также сообщил, что чрезвычайные меры предусматривают управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацит, пишет ТАСС.

«Сегодняшнее решение действует в течение месяца и может быть еще раз продлено на месяц, то есть оно работает не более двух месяцев», — пояснил министр.

14 февраля Насалик сообщал, что Киев не планирует импортировать электроэнергию из России. Днем ранее глава Минэнерго отметил, что приемлемыми вариантами замены антрацитового угля из Донбасса являются ее поставки с российской территории или же импорт российского газа на газомазутные блоки электростанций.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.