Киев назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик назвал альтернативы поставкам антрацитового угля из Донбасса. Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

«Или Россия по импорту электроэнергии, или российский газ на газомазутные блоки. Такая альтернатива. В любом случае мы будем искать варианты», — уточнил глава ведомства. Он отметил, что активизация поисков вариантов поставок угля будет возможна после введения на энергорынке страны чрезвычайной ситуации.

При этом Насалик уточнил, что рассматриваемый ранее вариант импорта угля из ЮАР на данный момент реализовать невозможно, поскольку продукция уже «законтрактована другими компаниями вплоть до апреля текущего года».

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Ранее 13 февраля украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила правительству ввести чрезвычайное положение из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в свою очередь заявил, что ветераны боевых действий в Донбассе захватят украинские ТЭЦ в случае, если работа электростанций будет остановлена под предлогом нехватки угля.

7 февраля Насалик сообщил, что с конца марта в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.