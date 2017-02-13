На Украине призвали ввести режим ЧП из-за нехватки угля

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил врио гендиректора компании Всеволод Ковальчук, передает «Гордон».

«Если в ближайшее время поставки антрацита не возобновятся, то необходимым является решение о введении чрезвычайного положения», — сказал Ковальчук. Он пояснил, что в этом случае у компании появится возможность в ручном режиме ограничивать производство электроэнергии одними теплоэлектростанциями (ТЭС) и увеличивать другими.

«Энергосистема Украины не может существовать без станций, работающих на угле антрацитовой группы», — подчеркнул врио главы «Укрэнерго». По его данным, запасы антрацитового угля на теплостанциях Украины составляют 843 тысячи тонн, а среднесуточное потребление — примерно 30 тысяч тонн. Ковальчук заметил, что в режиме ЧП потребление угля можно сократить до 20 тысяч тонн в сутки.

Как сообщает издание, ранее в понедельник премьер-министр страны Владимир Гройсман также не исключил применения чрезвычайных мер в энергетике.

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7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что с конца марта в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.

26 января ветераны антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, которая находится в нескольких километрах от линии разграничения. Организаторы блокады предупредили, что намерены перекрыть и другие станции, через которые, по их словам, перемещаются грузы.

Днем раньше ветераны АТО заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

В настоящее время большое число шахт находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за чего Украина не может обеспечить себя углем. Страна вынуждена импортировать уголь из России и ЮАР.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.