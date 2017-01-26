Ветераны АТО заблокировали еще один участок железной дороги в Луганской области

Ветераны АТО (антитеррористической операцией власти Украины называют военный конфликт в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Луганской области. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Страна.ua».
Речь идет об узловой станции Светланово, которая находится в нескольких километрах от линии разграничения. Организаторы блокады предупредили, что намерены перекрыть и другие станции, через которые, по их словам, перемещаются грузы.
Губернатор Луганской области (подконтрольной Киеву территории) Юрий Гарбуз уточнил, что протестующие заблокировали пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля. «Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны... Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины», — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила дело по факту произошедшего. Замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука назвал блокаду железной дороги «абсолютно незаконной и нецелесообразной». «Та ветка, которая сейчас является заблокированной, — это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет», — уточнил он.
25 января ветераны АТО заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое. По информации телеканала «112 Украина», целью блокады целью является «прекращение поставок грузов в ЛНР и ДНР и в обратном направлении, а также финансирование указанных территорий со стороны украинского государства». Кроме того, среди требований — «освобождение всех незаконно удерживаемых ополченцами людей».
26 декабря 2016-го депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса ветеранами боевых действий в регионе.
Киевские власти ограничили поставки товаров в самопровозглашенные республики Донбасса, а потом полностью прекратили их в январе 2015 года.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.