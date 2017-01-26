Ветераны АТО заблокировали еще один участок железной дороги в Луганской области

Ветераны АТО (антитеррористической операцией власти Украины называют военный конфликт в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Луганской области. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Страна.ua».

Речь идет об узловой станции Светланово, которая находится в нескольких километрах от линии разграничения. Организаторы блокады предупредили, что намерены перекрыть и другие станции, через которые, по их словам, перемещаются грузы.

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Губернатор Луганской области (подконтрольной Киеву территории) Юрий Гарбуз уточнил, что протестующие заблокировали пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля. «Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны... Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила дело по факту произошедшего. Замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука назвал блокаду железной дороги «абсолютно незаконной и нецелесообразной». «Та ветка, которая сейчас является заблокированной, — это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет», — уточнил он.

25 января ветераны АТО заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое. По информации телеканала «112 Украина», целью блокады целью является «прекращение поставок грузов в ЛНР и ДНР и в обратном направлении, а также финансирование указанных территорий со стороны украинского государства». Кроме того, среди требований — «освобождение всех незаконно удерживаемых ополченцами людей».

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26 декабря 2016-го депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса ветеранами боевых действий в регионе.

Киевские власти ограничили поставки товаров в самопровозглашенные республики Донбасса, а потом полностью прекратили их в январе 2015 года.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.