Депутат Рады назвал условие исчезновения ДНР и ЛНР «за месяц-два»

Депутат Верховной Рады Вадим Кривенко заявил, что для успешной торговой блокады Донбасса Киеву необходимо установить контроль над участком границы с Россией в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы понимаем, что пока не будет взята под контроль Украины украинско-российская граница, это 400 километров, ни о какой стопроцентной блокаде не может быть речи. Если мы действительно возьмем под контроль границу, то я считаю, что ДНР и ЛНР просуществуют месяц, ну от силы два», — заявил Кривенко.

7 ноября полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий оперативно-тактической группировкой «Мариуполь» Эдуард Москалев заявил, что жители подконтрольной киевским властям части Донбасса ненавидят украинских силовиков. «Знаете, я за всю свою жизнь никогда раньше не видел таких ненавидящих взглядов. Когда на тебя смотрят — а тебя аж пронизывает от ненависти в глазах смотрящих», — рассказал он, добавив, что жители региона часто передают ополченцам информацию о передвижениях украинских силовиков.

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В июне министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш признал нежелание жителей Донбасса возвращаться в состав Украины. По его словам, даже при установлении контроля Киева над границей с Россией население не признает украинские власти.

В феврале 2015 года были приняты минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Договоренностями предусмотрено установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы только после проведения в Донбассе местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.