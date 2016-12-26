Депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса ветеранами боевых действий в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 26 декабря.

«Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями на которые наживают миллионы как главари так называемых ДНР / ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Ленты.ру»), так и "украинские" олигархи и чиновники», — написал Семенченко.

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Валентин Лихолет, ранее служивший в добровольческом батальоне «Айдар» заявил, что целью блокады является прекращение поставок металла, угля, леса, табачных изделий и алкоголя в самопровозглашенные республики, передают Новости Донбасса. Кроме того, организаторы акции намерены прервать электро- и водоснабжение ДНР и ЛНР.

18 и 19 декабря подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали позиции ополченцев под Дебальцево. Позднее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал, что украинская армия потеряла 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными. По его словам, силовики в селе Калиновка лишились также двух боевых машин пехоты.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.