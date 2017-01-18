В Раду принесли водку «Московскую» с акцизом ДНР

Депутат Верховной Рады Игорь Лапин на заседании парламента продемонстрировал коллегам бутылку водки «Московская» и пачку сигарет с акцизными марками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 18 января, информирует портал «Страна.ua».

Согласно сообщению, народный избранник намеревался продемонстрировать товары с трибуны Рады, однако в итоге просто передал их коллегам в зале заседаний. «Водку с сигаретами задумчиво и с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк (казак Гаврилюк, ставший депутатом от "Народного фронта" — прим. «Ленты.ру»), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко», — отмечается в публикации.

Днем ранее Лапин на своей странице в Facebook написал, что купил алкоголь и табачные изделия на территории Украины. «Пока ребята гниют в окопах, барыги торгуют нашими жизнями», — возмутился он.

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26 декабря 2016-го депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса ветеранами боевых действий в регионе.

Киевские власти ограничили поставки товаров в самопровозглашенные республики Донбасса, а потом полностью прекратили их в январе 2015 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние. В Москве опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и указывая, что РФ не является стороной конфликта.