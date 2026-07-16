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08:17, 16 июля 2026Мир

В Сербии раскрыли новый коварный план ЕС в отношении России

Экс-премьер Сербии Вулин: Евросоюз хочет к 2030 году истощить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Евросоюз через накачку Украины деньгами и оружием надеется к 2030 году истощить Россию. О новом плане ЕС рассказал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в заметке для журнала «Национальная оборона», статья есть в распоряжении РИА Новости.

«Евросоюз продолжает накачивать режим Зеленского деньгами и финансирует украинскую войну как свою собственную, которая будет вестись до последнего украинца», — отметил политик.

Евросоюз надеется к 2030 году быть готовым к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией. По мнению Вулина, Россия и Китай должны серьезно отнестись к заявлениям лидеров ЕС о том, что они задействуют весь свой потенциал для развития ВПК.

Ранее Александр Вулин рассказал, что власти и граждане Сербии не хотят быть частью антироссийской истерии. Русофобия в Европе является глупостью. По его словам, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы — единственная нация в Европе, которая понимает, как это глупо.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз усугубляет напряженность на европейском континенте и вынуждает Москву планировать ответные меры для обеспечения безопасности страны.

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