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08:20, 16 июля 2026Экономика

Россиян призвали помнить про один нюанс при покупке и продаже долларов

Аналитик Белянчикова: Частый обмен рублей на валюту и обратно съедает часть капитала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Частая конвертация из рублей в валюту и обратно может привести к потере части капитала. Помнить об этом нюансе россиян призвала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит «Прайм».

Подобного рода риски, пояснила аналитик, повышаются на короткой дистанции. Потенциальные потери при такой стратегии могут перекрыть любой гипотетический выигрыш от изменения курса. «Валютные операции — не игра на бирже, а элемент долгосрочного планирования, и относиться к ним стоит соответственно», — подчеркнула Белянчикова.

Валютные операции, добавила она, — не повод для ежедневной игры на бирже. При покупке долларов и других иностранных валют действовать следует осторожно, пояснила эксперт. «Главное — не поддаваться эмоциям и помнить, что защита капитала строится на сочетании разных активов», — констатировала Белянчикова.

С учетом вышеуказанных факторов вкладывать все сбережения в иностранные валюты не стоит, заявила эксперт. На долю долларов, евро, юаней в идеале должно приходиться не более 30 процентов накоплений. Оставшуюся часть можно распределить между различными рублевыми инструментами, заключила Белянчикова.

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