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07:48, 16 июля 2026Экономика

Россиянам дали совет по поводу сбережений

Аналитик Белянчикова: В валюте стоит хранить не более 30 процентов накоплений
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Структура накоплений должна быть диверсифицированной, в валюте стоит хранить лишь часть сбережений. Такой совет россиянам дала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит «Прайм».

На долю иностранных валют в идеале должно приходиться не более 30 процентов накоплений, отметила аналитик. Покупку долларов или евро в этом плане не стоит рассматривать в качестве «универсального рецепта», пояснила она. «На мой взгляд, разумный ориентир — не более четверти, максимум трети сбережений в иностранной валюте», — констатировала Белянчикова.

Оставшуюся часть накоплений можно распределить между различными рублевыми инструментами, добавила она. В качестве вариантов Белянчикова предложила рассмотреть открытие вкладов, покупку облигаций и использование инструментов с фиксированной доходностью. «Это не жесткое предписание, а скорее рабочий ориентир, который каждый может скорректировать под свои цели и горизонт планирования», — заключила Белянчикова.

Среди драгоценных металлов оптимальным вариантом для начинающих или консервативных инвесторов является покупка золота, отмечал ранее глава компании «Финголд» Антон Никитин. Однако вкладывать все свои сбережения в этот актив не стоит с учетом его высокой волатильности, подчеркнул эксперт.

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