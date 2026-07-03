Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

Аналитик Никитин назвал покупку золота выгодным способом вложить 100 тысяч рублей

Для консервативных россиян, которые осторожно подходят к вложениям денежных средств, оптимальным вариантом для инвестиций станет покупка золота. Об этом заявил глава компании «Финголд» Антон Никитин, его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о вложениях 100 тысяч рублей на один год, пояснил аналитик. Для консервативных инвесторов больше подойдет покупка золота, чем приобретение биткоина. Драгоценный металл, отметил эксперт, является менее рискованным активом, чем криптовалюта.

Это обусловлено высокой волатильностью последней, объяснил Никитин. «Биткоин потенциально способен дать большую доходность, но вероятность сильной просадки там кратно выше», — констатировал финансист.

Ранее о рисках вложений в биткоин начинающих инвесторов предупредил экономист Алексей Мокров. Наивность и желание побыстрее получить прибыль может дорого обойтись неопытным инвесторам, отметил он. Вслед за стремительным ростом котировок может последовать не менее резкое падение, резюмировал эксперт. Золото в этом плане является более надежным активом, хотя и оно подвержено рискам биржевых колебаний.