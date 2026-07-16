Поезд сошел с рельсов в российском регионе

В Пермском крае с рельсов сошли пять вагонов и локомотив

В Пермском крае на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги с рельсов сошли шесть груженых вагонов и локомотив. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Как сообщает администрация железной дороги, на место происшествия направлена восстановительная техника. «Обстоятельства произошедшего уточняются. Возможны задержки пассажирских поездов», — сообщили в РЖД. В то же время Уральская транспортная прокуратура уточняет, что сход вагонов в регионе произошел из-за размыва грунта.

«В результате инцидента пострадавших нет. Движение (...) поездов в обоих направлениях приостановлено. (...) Пермской транспортной прокуратурой (...) проводится проверка», — говорится в заявлении надзорного органа.

Похожий инцидент произошел 11 июля в Краснодарском крае — там с рельсов сошли 15 вагонов с углем.