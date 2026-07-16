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08:28, 16 июля 2026Мир

В Иране заявили о поражении американской системы Patriot в Бахрейне

Press TV: Иран поразил американские батареи и системы Patriot в Кувейте и Бахрейне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Ирана заявили, что в ходе ответных ударов их беспилотники поразили американские батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте, а также системы Patriot на Шейх Иса в Бахрейне, сообщает об этом телеканал Press TV.

«Дроны Arash поразили американские радары, батареи ПВО Patriot и склады с топливом на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — подчеркнул канал.

В ходе другой волны атак иранские дроны поразили системы связи и системы ПВО Patriot на базе Шейх Иса в Бахрейне.

Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по скоплению американских военных, а также по радиолокационной станции системы противовоздушной обороны в Кувейте. До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американская армия нанесла удары по командным центрам и объектам ПВО Ирана, а также по портовому городу Бендер-Аббас.

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