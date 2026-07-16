Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 16 июля 2026Забота о себе

Назван проявляющийся у холодильника признак деменции

Surrey Live: Обнаружение потерянных вещей в неожиданных местах может указывать на деменцию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Канадское общество по борьбе с болезнью Альцгеймера назвало неожиданный признак, который может указывать на развитие деменции. Симптом заболевания специалисты организации раскрыли изданию Surrey Live.

Эксперты отметили, что признаком развивающейся деменции могут быть ситуации, когда человек часто обнаруживает потерянные вещи в неожиданных местах: ключи в холодильнике, пульт от телевизора в ванной и так далее.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

В организации добавили, что очень часто этот симптом сопровождается подозрительностью и раздражительностью по отношению к окружающим. «Если человек знает, что вещь должна быть в определенном месте, а ее там нет, ему вполне логично будет предположить, что ее перепрятали или украли», — объяснили специалисты. При появлении таких симптомов эксперты призвали обратиться к врачу, а не игнорировать проблему.

Ранее терапевт Даниил Тринц рассказал, что риск развития болезни Альцгеймера возрастает при ожирении, сердечно-сосудистых патологиях, диабете и нарушениях слуха. Также факторами риска являются травмы головы, депрессия и курение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия ударила по Киеву и Одессе
    Минобороны сделало заявление об атаке ВСУ на российские регионы
    В Совбезе жестко раскритиковали атаки противников на гражданские объекты в России
    В Киеве испугались за судьбу санкций сенатора-террориста
    Стало известно об усталости одной европейской страны от бремени поддержки Киева
    Российские военные уничтожили «ждунов» ВСУ
    Насильник 10-летней девочки в такси получил 14 лет колонии в российском регионе
    Поезд сошел с рельсов в российском регионе
    Назван проявляющийся у холодильника признак деменции
    Стало известно о планах Украины и ее партнеров после потери ключевого союзника в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok