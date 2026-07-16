Назван проявляющийся у холодильника признак деменции

Surrey Live: Обнаружение потерянных вещей в неожиданных местах может указывать на деменцию

Канадское общество по борьбе с болезнью Альцгеймера назвало неожиданный признак, который может указывать на развитие деменции. Симптом заболевания специалисты организации раскрыли изданию Surrey Live.

Эксперты отметили, что признаком развивающейся деменции могут быть ситуации, когда человек часто обнаруживает потерянные вещи в неожиданных местах: ключи в холодильнике, пульт от телевизора в ванной и так далее.

В организации добавили, что очень часто этот симптом сопровождается подозрительностью и раздражительностью по отношению к окружающим. «Если человек знает, что вещь должна быть в определенном месте, а ее там нет, ему вполне логично будет предположить, что ее перепрятали или украли», — объяснили специалисты. При появлении таких симптомов эксперты призвали обратиться к врачу, а не игнорировать проблему.

Ранее терапевт Даниил Тринц рассказал, что риск развития болезни Альцгеймера возрастает при ожирении, сердечно-сосудистых патологиях, диабете и нарушениях слуха. Также факторами риска являются травмы головы, депрессия и курение.