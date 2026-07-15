Названы увеличивающие риск болезни Альцгеймера факторы

Терапевт Тринц назвал сосудистые патологии и диабет факторами риска болезни Альцгеймера

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц рассказал, какие факторы увеличивают риск болезни Альцгеймера. Их доктор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятность болезни Альцгеймера существенно возрастает при наличии ожирения, сердечно-сосудистых патологий, диабета и нарушений слуха», — отметил доктор. Другими серьезными факторами риска он назвал черепно-мозговые травмы, депрессию, курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности.

Он добавил, что в группу повышенного риска также входят люди старше 65 лет и те, у кого есть генетическая предрасположенность.

Чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, врач рекомендовал высыпаться, регулярно заниматься физической активностью и придерживаться MIND-диеты. При таком типе питания рекомендуется регулярно есть листовую зелень, ягоды, орехи, цельные злаки, оливковое масло, рыбу, птицу, бобовые и овощи.

Кроме того, для профилактики болезни Альцгеймера важно поддерживать социальные связи. Врач объяснил, что регулярное общение с родными и близкими, участие в общественной деятельности и новые знакомства стимулируют умственную активность, что позволяет поддерживать когнитивные способности человека.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.