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Забота о себе
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15:26, 15 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы увеличивающие риск болезни Альцгеймера факторы

Терапевт Тринц назвал сосудистые патологии и диабет факторами риска болезни Альцгеймера
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц рассказал, какие факторы увеличивают риск болезни Альцгеймера. Их доктор назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятность болезни Альцгеймера существенно возрастает при наличии ожирения, сердечно-сосудистых патологий, диабета и нарушений слуха», — отметил доктор. Другими серьезными факторами риска он назвал черепно-мозговые травмы, депрессию, курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности.

Он добавил, что в группу повышенного риска также входят люди старше 65 лет и те, у кого есть генетическая предрасположенность.

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Чтобы снизить риск болезни Альцгеймера, врач рекомендовал высыпаться, регулярно заниматься физической активностью и придерживаться MIND-диеты. При таком типе питания рекомендуется регулярно есть листовую зелень, ягоды, орехи, цельные злаки, оливковое масло, рыбу, птицу, бобовые и овощи.

Кроме того, для профилактики болезни Альцгеймера важно поддерживать социальные связи. Врач объяснил, что регулярное общение с родными и близкими, участие в общественной деятельности и новые знакомства стимулируют умственную активность, что позволяет поддерживать когнитивные способности человека.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.

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