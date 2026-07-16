Названы причины возможного массового ухода грузоперевозчиков с рынка

White Stone: В 2026-м с российского рынка могут уйти около 10-13 тысяч грузоперевозчиков

В 2026 году российский рынок могут покинуть около 10-13 тысяч транспортных компаний. Причины возможного массового ухода грузоперевозчиков назвала «Известиям» партнер практики инвестиционно-банковских услуг международной юридической фирмы White Stone Татьяна Бровкина.

По словам эксперта, экономика проектов вынуждает застройщиков менять стратегию и переключаться на более дорогие форматы.

«Часть перевозчиков прекращает деятельность вынужденно, часть — сознательно выходит из бизнеса, понимая, что дальше выдерживать конкуренцию будет крайне сложно. В ряде случаев речь идет о продаже всей компании, в других — отдельных активов или долей бизнеса с последующим поэтапным выходом собственника», — пояснила Бровкина.

В конце 2025-начале 2026 года рентабельность многих перевозчиков приблизилась к нулю — причиной этого стало снижение деловой и потребительской активности, а также повышение операционных расходов, объяснил президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. В результате упавшего спроса на транспортировку рынок может покинуть каждый десятый перевозчик.

По словам гендиректора «Байт Транзит» Алексея Шпикельмана, одной из причин спада на рынке стала невозможность согласовать с клиентами пересмотр тарифов на фоне подскочившей стоимости дизельного топлива.

Как стало известно ранее, за последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-25 процентов. Если еще 5 июля стоимость автомобильной перевозки 20 тонн груза по маршруту Маньчжурия — Новолипецк составляла 900 тысяч рублей, то уже 7 числа ставки начинались от 1,15 миллиона, при этом свободного логистического транспорта практически нет.