«Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

Глава Ленобласти Дрозденко предупредил о возможных лимитах на топливную продажу

В российских регионах вводят новые схемы продажи бензина. Как объяснил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, это необходимые меры, так как все имеет свойство заканчиваться. Теперь компании, вероятно, должны принять решение о введении лимитов на топливную продажу.

Тем временем пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подтвердил, что правительство ведет переговоры о начале импорта бензина. При этом он отказался рассказать, с какими именно странами или компаниями идет диалог на эту тему.

Александр Дрозденко. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленобласти подтвердили факт дефицита топлива

По словам Александра Дрозденко, запасы топлива в Ленинградской области есть, но они не бесконечные. На фоне этого ритмичность поставок остается ниже обычного. На данный момент дефицит не критичный, но «есть сложности в логистике». В то же время чиновник призвал людей не паниковать. «Но и излишнего оптимизма — тоже [не надо]», — сказал он.

Что касается цен, то Дрозденко признал определенные факты их завышения, но указал, что федеральные сети держат стоимость топлива на стабильном уровне. Помимо этого, глава Ленобласти предположил, что к середине июля производство на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) выйдет на плановые объемы, что позволит нарастить предложение и снизить напряженность на АЗС.

В соседней Вологодской области при этом дефицита бензина нет, как сообщил глава региона Георгий Филимонов. Он уточнил, что поставки продолжаются, а компании перестраивают логистические цепочки и увеличивают количество рейсов на АЗС.

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Какие еще регионы России вводят ограничения?

Алтай вслед за Крымом и Севастополем вводит ограничения на розничную продажу топлива. Местные власти заявляют, что новые правила касаются как бензина, так и дизеля, и будут действовать с 1 июля по 1 сентября. К временным ограничениям людей призвали отнестись с пониманием.

Первыми подобные меры приняли Крым и Севастополь. Там с 29 июня началась нормированная продажа бензина на шести местных автозаправках сети «Атан». Также в регионах можно приобрести 20 литров на одну машину, а вот заправка в канистры запрещена.

В Липецкой области продлеваются ограничения до 5 июля. Глава российского региона Игорь Артамонов сообщил, что там запрещено продавать бензин физическим лицам в объеме более 30 литров и в потребительскую тару. Схожие ограничения ожидаются и в Приморье.

В Новгородской области на всех заправках тоже будут действовать единые ограничения, имеющие отношение к отпуску топлива на АЗС. Кроме того, продолжится строгое соблюдение запрета на выдачу или продажу бензина в канистры.

В Саратовской области ограничения будут продлены до 15 июля — не более 30 литров на одну машину. Такие ограничения касаются физических лиц. Исключение — владельцы спецтранспорта.

Не обошли ограничения стороной и Мурманскую область. Там большие сети автозаправочных станций также вводят лимиты на топливо, но стратегические предприятия продолжают обеспечиваться бензином и дизелем в полном объеме. Кроме того, региональные власти обратились в федеральный центр с предложением изменить выгрузку топлива с нефтебаз для Кольского Заполярья и привязать ее стоимость к биржевым индикаторам.

Еще в одном регионе России будут заправлять машины по их госномерам

В Орловской области немного по-другому решили действовать с топливной проблемой — там решено наливать бензин по госномерам машин. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что с 4 июля вводится правило о реализации топлива по новой схеме. Бензин будут выдавать в автомобили, совпадающие по первой цифре с днем недели.

В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее Андрей Клычков глава Орловской области

По словам чиновника, меры вводятся прежде всего для борьбы с теми, кто своими действиями создает ажиотаж на заправках, заливая в канистры бензин и потом перепродавая его на черном рынке. «Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим», — заверил он.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Названы несколько повлиявших на топливный дефицит причин в России

Прежде всего власти разных регионов России сообщили, что продолжают контролировать все, что происходит на АЗС. По данным чиновников, есть несколько причин, из-за чего возникли временные сложности.

В частности, глава Владимирской области Александр Авдеев связал все с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Также владимирские чиновники отметили, что по области до этого фиксировались отдельные прецеденты с розливом топлива, но это непосредственно связано с логистическими проблемами и ажиотажным спросом.

О проблемах с логистикой говорили и в Липецкой, Орловской, Саратовской, Новгородской областях. На юге страны власти называют схожие причины происходящего и также просят население не создавать ажиотаж. Так, глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что АЗС ввели ограничения на покупку бензина для борьбы с теми, кто потом этим топливом спекулирует. Также он отдельно напомнил про нагрузку на регион из-за его положения.

Ростовская область — транзитный регион: через нас двигаются потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым Юрий Слюсарь глава Ростовской области

В одном регионе России пообещали не вводить жесткие ограничения на топливо

В свою очередь, власти Красноярского края не собираются вводить жесткие ограничения на топливо. Там глава региона Михаил Котюков заявил, что все остается под контролем. Он также призвал граждан не делать закупку «впрок», чтобы не провоцировать рост цен на АЗС.

У местных властей в приоритете остается обеспечение топливом северного завоза, посевной кампании, а также работа спасателей и особенно авиалесоохраны.

При этом в министерстве промышленности и торговли края пояснили, что право вводить локальные лимиты остается за самими владельцами АЗС — это мера позволяет им сдерживать спрос. «Роснефть» и «Газпромнефть» в ходе переговоров заверили власти, что топливо на их станциях останется в наличии.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В некоторых регионах России смотрят на происходящее с оптимизмом

Несмотря на происходящее на АЗС, некоторые регионы все же говорят, что улучшения с продажей топлива есть. Например, глава Кировской области Александр Соколов отметил, что в целом власти региона смотрят в будущее с оптимизмом.

«Смотрим на происходящее с оптимизмом. Горючее в стране есть! Изменилась логистика», — сказал глава Кировской области Александр Соколов.

Министр энергетики и ЖКХ Максим Горностаев также доложил, что запасы топлива в регионе имеются в достаточном количестве. «Подвоз бензина на заправки ведется постоянно. И дефицита бензина нет», — объяснил чиновник.

В Ивановской области также ожидают улучшения дел с бензином. Там глава региона Станислав Воскресенский сообщил, что по договоренности с компанией «Газпромнефть» объем поставок топлива в регион уже вскоре увеличат более чем в 1,3 раза.

Тем временем Камчатка, как заявляют власти, не чувствует каких-либо сложностей из-за топлива на АЗС. Там не проблем с бензином в связи особенностям логистики — в регион топливо всегда доставляют намного раньше срока и с большим запасом. При этом все равно важно уделять особое внимание удаленным регионам, таким как Камчатка, напомнил глава Владимир Солодов.