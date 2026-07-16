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08:29, 16 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о планах Украины и ее партнеров после потери ключевого союзника в США

Politico: Украина намерена сохранить поддержку в Вашингтоне после потери Грэма
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина намерена сохранить поддержку в Вашингтоне, несмотря на потерю своего верного союзника в США — сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Politico.

Как рассказали журналистам украинские чиновники, они продолжают усилия Грэма. По их словам, одним из последних шагов со стороны сенатора был визит к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на Украину, в рамках которого он рассказал, как продвигается принятие законопроекта о санкциях против покупающих нефть у России стран.

Как отметил собеседник издания, Киев активно работает с командой Трампа и Конгрессом, чтобы оказать давление на Россию. Он добавил, что все опечалены случившимся с Грэмом, но ждут конструктивных шагов от Вашингтона.

О кончине сенатора стало известно 12 июля. Причиной этого в его офисе назвали непродолжительную и внезапную болезнь.

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