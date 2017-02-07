В Киеве предрекли блэкаут из-за блокады поставок угля с Донбасса

На Украине с конца марта могут начаться веерные отключения электроэнергии в случае продолжения блокады поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, передает «Интерфакс-Украина».

«Если будет полное прекращение перемещения угля из зоны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе), я могу подтвердить, что будут определенные проблемы в энергосистеме, и мы можем перейти к веерным отключениям и ограничениям», — сообщил министр.

По его словам, запасов угля стране хватит только до конца зимы. В случае полной блокады угольных поставок к концу марта антрацитовый уголь будет полностью израсходован. Насалик подчеркнул, что блокировка поставки донбасского угля должна решаться «не законом силы, а силой закона».

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Ранее во вторник Насалик заявил, что Киев ведет переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. «У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного миллиона тонн угля антрацитовой группы из США на Украину», — сказал он.

3 февраля исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Мальгин сообщил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья.

В настоящее время большое число шахт находится на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской республик, из-за чего Украина не может обеспечить себя углем. Страна вынуждена импортировать уголь из России и ЮАР.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.