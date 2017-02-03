ЛНР заключила договор на поставку угля в дальнее зарубежье

Уголь из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут поставлять в одну из стран дальнего зарубежья. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин, сообщает РИА Новости.

«Мы заключили очень большой договор на поставку угольной продукции на два миллиона тонн — это на дальнее зарубежье», — рассказал Мальгин.

Материалы по теме Задарма Родины Почему продвигаемая Порошенко приватизация обречена на провал

Он не уточнил, в какую именно страну будет поставляться уголь. При этом топливо из самопровозглашенной республики планируют продавать и в Крым. «С представителями Крыма был разговор, заключаем договор на 3,5 миллиона тонн — это с представителями предпринимателей Крыма», — указал Малыгин.

В настоящее время большое число шахт находится на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской республик, из-за чего Украина не может обеспечить себя углем. Страна вынуждена импортировать уголь из России и ЮАР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после того, как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.