Минэнерго Украины понадеялось на доставку миллиона тонн угля из США

Киев ведет переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает «РИА Новости-Украина».

«У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного миллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину», — сказал Насалик.

Переговоры ведутся между частными компаниями, о результатах может стать известно на следующей неделе, добавил чиновник.

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3 февраля исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Мальгин заявил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья.

В настоящее время на Украине наблюдаются перебои с поставками некоторых марок угля, так как большое число шахт находится на неподконтрольной Киеву территории самопровозглашенных республик Донбасса. По данным Государственной фискальной службы Украины, в январе импортировано 1,25 миллиона тонн угля. Из России ввезено топлива на 115 миллионов долларов, из США — на 25 миллионов долларов, из Казахстана — на 15 миллионов долларов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после того, как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях. Украина регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.