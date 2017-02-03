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Украина начала переговоры о закупке угля из США

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Украина и США начали переговоры относительно поставок американского или южноафриканского угля. Об этом сообщил в эфире телеканала NewsOne эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, участвующий в переговорах.

По итогам встреч с руководством Министерства энергетики США, по его словам, было принято решение создать рабочую группу, которая займется поиском альтернативных источников закупок угля. «Обсуждался вариант американского угля с длительным контрактом с дисконтом, чтобы эта цена удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие компании как частные, так и государственные… Это может быть поставка из Ричард Бей южноафриканского. Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для нашей страны», — рассказал Кропачев.

Речь в ходе переговоров, как отметил эксперт, шла об угле антрацитовой группы, который добывается на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), неподконтрольной Киеву.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией власти Украины называют военный конфликт в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными республиками, начали блокировать железнодорожные линии в Луганской области, по которым, в частности, идут поставки угля.

В сентябре 2016 года глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина может полностью обойтись без поставок угля из зоны АТО при условии увеличения потребления угля газовой группы вместо дефицитного антрацита.

В июне министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш признал, что Киев закупает уголь у предприятий, работающих в ДНР и ЛНР.

В настоящее время большое число шахт находится на территории Донбасса, из-за чего страна не может обеспечить себя углем. В качестве альтернативы власти Украины вынуждены импортировать уголь из России и ЮАР.

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