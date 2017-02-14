В Минэнерго Украины отказались от российской электроэнергии

Министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик сообщил, что Киев не планирует импортировать электроэнергию из России. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV после того, как назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса, передает ТАСС.

«Я убежден, что импорт электроэнергии из России не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас. И мы будем делать все, чтобы отказаться от этой позиции», — отметил Насалик.

13 февраля глава Минэнерго сообщил, что приемлемыми вариантами поставкам антрацитового угля из Донбасса являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций. Он также назвал невыполнимыми рассматриваемые ранее планы импорта угля из ЮАР, поскольку продукция уже «законтрактована другими компаниями вплоть до апреля текущего года».

Поиски вариантов поставок угля, добавил Насалик, начнутся после введения на энергорынке страны чрезвычайной ситуации.

Ранее в понедельник украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила правительству ввести чрезвычайное положение из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в свою очередь заявил, что ветераны боевых действий в Донбассе захватят украинские ТЭЦ в случае, если работа электростанций будет остановлена под предлогом нехватки угля. По его словам, разговоры о возможном введении на Украине режима ЧП из-за нехватки угля — это попытка запугать граждан, чтобы они возмущались активистами, осуществляющими торговую блокаду Донбасса.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.