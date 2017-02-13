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Депутат Рады анонсировал захват украинских ТЭЦ ветеранами АТО

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Владимир Парасюк
Владимир Парасюк

Ветераны боевых действий в Донбассе захватят украинские ТЭЦ в случае, если работа электростанций будет остановлена под предлогом нехватки угля. Об этом в понедельник, 13 февраля, порталу InfoResist сказал внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.

«Если будет такая манипуляция (веерные отключения электроэнергии — прим. «Ленты.ру»), то штаб [блокады] будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине», — предупредил парламентарий.

Он добавил, что считает разговоры о возможном введении на Украине режима ЧП из-за нехватки угля попыткой запугать граждан, чтобы они возмущались активистами, осуществляющими торговую блокаду Донбасса. «Мы были на Краматорской ТЭЦ. Выясняли ситуацию относительно возможных отключений, если не будет поставок антрацита. Там сказали, что никаких отключений не будет, потому что основой основ в нашем государстве являются атомные электростанции», — подчеркнул Парасюк.

Ранее в этот же день украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила правительству ввести чрезвычайное положение из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что с конца марта в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

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