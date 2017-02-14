Власти ЛНР потребовали от Киева извинений за торговую блокаду

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что возобновит поставки угля через линию разграничения только после того, как украинские власти принесут извинения за действия ветеранов АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) и депутатов, устроивших блокаду железнодорожных путей. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Прайм».

«Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения [о поставках]», — сказал Плотницкий. По его словам, ЛНР не зависит от Украины в вопросах сбыта угля, поскольку имеет «достаточно международных предложений».

Ранее во вторник министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна сможет отказаться от добываемого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса антрацитового угля минимум через два года. Он также сообщил, что Украина не планирует импортировать электроэнергию из России.

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13 февраля глава Минэнерго высказал мнение, что приемлемыми вариантами замены являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

В тот же день «Укрэнерго» предложило кабмину ввести режим ЧП из-за блокады поставок угля из Донбасса.

В конце января выступающие против торговли с ЛНР и ДНР ветераны АТО и депутаты заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.