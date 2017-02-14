Киев назвал сроки преодоления зависимости от донбасского угля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что страна сможет отказаться от добываемого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса антрацитового угля только через два года. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Лига.net».

«Мы можем зависимость от антрацитового угля ликвидировать за два или два с половиной года», — отметил Насалик. Вместе с тем он подчеркнул, что перевод лишь двух блоков Змиевской теплоэлектростанции (ТЭС) в Харьковской области с антрацита на газовую группу угля обойдется бюджету в 240 миллионов гривен (свыше 500 миллионов рублей).

Ранее во вторник Насалик сообщил, что Киев не планирует импортировать электроэнергию из России. Такое заявление он сделал после того, как назвал поставки из России единственной альтернативой углю из Донбасса.

13 февраля глава Минэнерго отметил, что приемлемыми вариантами замены антрацитового угля из Донбасса являются прямой импорт электроэнергии из России или поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций.

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В тот же день национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила правительству ввести чрезвычайное положение из-за блокады поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил на это, что ветераны боевых действий в Донбассе захватят украинские ТЭЦ в случае, если работа электростанций будет остановлена под предлогом нехватки угля. По его словам, разговоры о возможном введении на Украине режима ЧП из-за нехватки угля — это попытка запугать граждан, чтобы они возмущались активистами, осуществляющими торговую блокаду Донбасса.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики (ЛНР и ДНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.

