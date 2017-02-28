Участники блокады Донбасса отказались от переговоров с украинским правительством

Участники торговой блокады Донбасса заявили об отказе вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и пообещали расширить «географию» контролируемых ими территорий. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

«Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с премьер-министром Украины», — говорится в посте. Радикалы также обратились к украинским патриотам с призывом прибыть на помощь гарнизонам блокпостов. Они подчеркнули, что останутся на блокпостах до безоговорочного выполнения их требований и готовы к отражению любых попыток силового разгона.

Гройсман пригласил участников блокады в Донбассе сесть за стол переговоров 20 февраля. Он написал в Facebook, что призывает «всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, к профессиональному обсуждению и совместной работе». Премьер отметил, что правительство готово стать площадкой для переговорного процесса.

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27 февраля лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили ввести внешний контроль на украинских предприятиях в случае, если блокада не будет снята. Координатор штаба блокады Анатолий Виногродский заявил, что не воспринимает эти заявления всерьез.

Ранее в этом месяце радикалы перекрыли движение на железной дороге Ясиноватая (находится под контролем ополчения) — Константиновка (под контролем Киева). Перед этим они приостановили железнодорожное сообщение недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР). Участники блокады требуют освобождения пленных украинских военнослужащих и полного прекращения торговли с ДНР и ЛНР.

Активисты при поддержке ряда киевских политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

