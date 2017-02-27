ДНР и ЛНР предупредили о введении внешнего управления на украинских предприятиях

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на украинских предприятиях внешнее управление в том случае, если не будет снята блокада Донбасса. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщается в опубликованном на сайте Луганскинформцентра совместном заявлении лидеров ДНР и ЛНР.

«Если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР (...). Мы перестанем поставлять уголь на Украину», — говорится в обращении.

Захарченко и Плотницкий обвинили Киев, в том, что тот, используя радикалов, блокирует железнодорожные пути в Донбасс. Из-за этого многие предприятия были вынуждены остановить свою работу, подчеркнули главы ДНР и ЛНР.

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Лидеры самопровозглашенных республик отметили, что будут «перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран».

Днем ранее участники торговой блокады установили новый блокпост на Мариупольском направлении. Они заявили, что их задачей является «перекрытие торговли и потока контрабанды по направлению Донецк — Мариуполь».

Ранее в феврале активисты остановили движение на железной дороге Ясиноватая (находится под контролем ополченцев) — Константиновка (под контролем Киева). До этого они «заморозили» движение по железнодорожным путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).

Активисты при поддержке ряда киевских политиков начали торговую блокаду региона в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.