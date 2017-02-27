Участники блокады Донбасса отказались воспринимать всерьез ультиматум ДНР и ЛНР

Координатор штаба блокады Донбасса Анатолий Виногродский заявил, что не воспринимает всерьез заявления лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о введении внешнего контроля на украинских предприятиях. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает сайт Inforesist.

По словам Виногродского, ополченцы «не знают, что им сделать, потому что этот уголь никому, кроме Украины, не нужен». Он также назвал требование снятия блокады попыткой давления.

Ранее в понедельник главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на украинских предприятиях внешнее управление. Такую меру они пригрозили принять, если Киев не снимет блокаду Донбасса.

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26 февраля сообщалось, что участники торговой блокады установили новый блокпост на Мариупольском направлении.

До этого в феврале активисты блокировали движение на железной дороге Ясиноватая (находится под контролем ополчения) — Константиновка (под контролем Киева). Перед этим они приостановили железнодорожное сообщение по путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).

Активисты при поддержке ряда киевских политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.