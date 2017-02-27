Участники блокады Донбасса отказались воспринимать всерьез ультиматум ДНР и ЛНР

Координатор штаба блокады Донбасса Анатолий Виногродский заявил, что не воспринимает всерьез заявления лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о введении внешнего контроля на украинских предприятиях. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает сайт Inforesist.
По словам Виногродского, ополченцы «не знают, что им сделать, потому что этот уголь никому, кроме Украины, не нужен». Он также назвал требование снятия блокады попыткой давления.
Ранее в понедельник главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на украинских предприятиях внешнее управление. Такую меру они пригрозили принять, если Киев не снимет блокаду Донбасса.
26 февраля сообщалось, что участники торговой блокады установили новый блокпост на Мариупольском направлении.
До этого в феврале активисты блокировали движение на железной дороге Ясиноватая (находится под контролем ополчения) — Константиновка (под контролем Киева). Перед этим они приостановили железнодорожное сообщение по путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).
Активисты при поддержке ряда киевских политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.