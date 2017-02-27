Захарченко объявил о переводе украинских предприятий под внешнее управление

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании штаба, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся», — цитирует агентство Захарченко.

Глава ДНР отметил, что необходимо вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за блокады. «Это целая процедура, мы должны обеспечить заработные платы. Все эти процессы и сам переход под внешнее управление будет контролироваться этим штабом», — пояснил Захарченко.

Ранее 27 февраля Захарченко совместно с главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким объявил о намерении ввести с 1 марта на принадлежащих Украине предприятиях внешнее управление. Лидеры непризнанных республик Донбасса пригрозили принять такую меру в том случае, если не будет снята торговая блокада региона.

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Днем ранее участники блокады Донбасса установили новый пост на Мариупольском направлении, чтобы перекрыть поставки по направлению Донецк — Мариуполь.

В феврале активисты блокировали железную дорогу Ясиноватая (находится под контролем ополченцев) — Константиновка (под контролем украинских властей). До этого они остановили движение по железнодорожным путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).

Торговую блокаду Донбасса активистами началась в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.