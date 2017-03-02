Участники блокады Донбасса пригрозили перекрыть автомобильные дороги

Начальник штаба блокады Донбасса Сергей Акимович сообщил о начале второго этапа акции — перекрытии автомобильных дорог. Об этом в четверг, 2 марта, он заявил в эфире радио «Громадське».

«После того как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми также провозится контрабанда», — сказал Акимович.

По его словам, радикалы уже имеют четыре блокпоста на автотрассах. «Они мобильные, потому что должны быть как можно ближе к линии разграничения», — отметил он.

1 марта стало известно, что власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

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Днем ранее участники торговой блокады Донбасса заявили об отказе вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом о прекращении акции и пообещали расширить географию контролируемых ими территорий.

27 февраля лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предъявили ультиматум, потребовав прекратить блокаду Донбасса до 1 марта 2017 года. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий в страну прекратились поставки угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.