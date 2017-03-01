Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в совете министров ДНР.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с 00:00 1 марта вводится внешнее государственное управление», — отметил источник.

В ЛНР также подтвердили информацию о переводе предприятий под внешнее управление. «Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — уточнил источник агентства.

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28 февраля стало известно, что неизвестные вооруженные люди захватили стадион «Донбасс Арена» в Донецке. Как отмечалось, был заблокирован доступ в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Днем ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республики. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

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Захарченко также уведомил о создании штаба для решения всех вопросов, связанных с процессом перевода. Он объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.