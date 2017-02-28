Участники блокады Донбасса заявили о начале штурма одного из их блокпостов

Участники торговой блокады Донбасса заявили, что неизвестные атаковали их пост возле железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области Украины. Об этом сообщается во вторник, 28 февраля, на странице штаба активистов в Facebook.

«Вооруженные титушки (молодые люди спортивного телосложения, участвующие в силовых акциях — прим. «Ленты.ру») штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута», — говорится в сообщении.

В этот же день участники блокады отказались вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и пообещали расширить «географию» контролируемых ими территорий. Ранее глава кабмина призвал активистов сесть за стол переговоров.

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27 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пообещали ввести внешний контроль на украинских предприятиях, если украинские радикалы не прекратят блокаду.

Ранее в этом месяце радикалы перекрыли сообщение по железной дороге Ясиноватая (находится под контролем ополчения) — Константиновка (под контролем Киева). Перед этим они приостановили движение по линии, идущей на Горловку на территории ДНР. Участники блокады требуют освобождения пленных украинских военнослужащих и полного прекращения торговли с самопровозглашенными республиками.

Активисты начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий Украина перестала получать уголь в необходимых количествах, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.