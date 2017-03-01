Кремль отказался считать отжимом национализацию предприятий в ДНР и ЛНР

Введение внешнего управления на украинских предприятиях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках является реакцией на действия киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости, в среду, 1 марта.

«Я не думаю, что слово "отжим" здесь применимо, и не думаю, что было бы корректно называть это отжимом. В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что национализированные предприятия не имеют никакого отношения к России. Говоря о возможности открытия российского рынка для них, Песков отметил, что не располагает такой информацией.

Ранее в среду власти ДНР и ЛНР приняли решение с 1 марта ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе в ответ на транспортную блокаду региона.

Накануне стало известно, что группа вооруженных людей захватили стадион «Донбасс Арена» в Донецке. В частности, был заблокирован доступ в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. При этом, активисты отказываются вести переговоры с властями и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.