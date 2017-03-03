ДНР объявила Киеву о блокаде

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в Донбассе научились жить в условиях блокады, и теперь ДНР примет ответные меры против Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал Захарченко на пресс-конференции в пятницу, 3 марта.

Он также отметил, что сейчас нужно «возродить те торговые цепочки, которые были во время Советского Союза». «Большая ложь Украины, что наша продукция нигде кроме, как на Украине, не нужна (…). Для России наша продукция нужна, и для Казахстана. Наш металл востребован на любом рынке Европы», — подчеркнул глава ДНР.

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В январе украинские националисты, а также ветераны, воевавшие в зоне силовой операции на юго-востоке, начали торговую блокаду Донбасса. Идею поддержали некоторые депутаты Верховной Рады. Участники акции перекрыли ряд важных маршрутов, по которым шли поставки товаров. Это и железнодорожные пути, и автомобильные дороги. Из-за блокады из региона перестали вывозить уголь, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.

В ответ на шаги, направленные на изоляцию контролируемых ополчением территорий, а также на фактическое бездействие Киева, власти Донецкой и Луганской народных республик решили национализировать украинские предприятия.