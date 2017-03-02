Депутат Рады пригрозил разорвать железнодорожное сообщение Украины с Россией

Депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко пригрозил, что украинские националисты разорвут железнодорожное сообщение Украины с Россией. Об этом он заявил в своем видеоблоге, видео выступления доступно на YouTube (с 18-й минуты).

«Если уголь начнет идти из России, мы точно так же, если будет на то решение штаба блокады и воля украинского народа, можем перекрыть все подвозы товаров из Российской Федерации. Всего лишь восемь основных переходов железных дорог нас связывает с Российской Федерацией», — сказал Семенченко.

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Днем ранее представители Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» сообщили, что предприятие будет покупать уголь в России и США. «Понимая, что к нам не приедет ни "Краснодонуголь", ни другие угли, которые находятся на временно оккупированной территории (неподконтрольной Киеву части Донбасса — прим. «Ленты.ру»), мы были вынуждены обратиться за помощью к двум основным производителям — это Россия и Америка», — заявил один из руководителей предприятия. Другой представитель комбината подчеркнул, что российский уголь для украинских металлургов будет на треть дороже топлива из Донбасса.

В конце января украинские националисты начали торговую блокаду республик Донбасса. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.