Захарченко огласил сроки гибели Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», видео выступления доступно на YouTube (с 30-й минуты).

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — заявил Захарченко, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

Он добавил, что вооруженные силы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Уже хочется, чтобы оно [обострение] быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем. И для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подчеркнул глава ДНР.

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Днем ранее власти республик Донбасса перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории их территориях. Захарченко объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

В конце января украинские националисты начали торговую блокаду республик Донбасса. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.