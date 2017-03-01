Украинский генерал спрогнозировал захват ополченцами всего Донбасса

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший глава украинской миссии при НАТО Петр Гаращук заявил, что ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в любой момент способны захватить территорию всего Донбасса. Об этом он сказал порталу «Обозреватель» в среду, 1 марта.

«С военной точки зрения, в квазиреспубликах накоплено достаточно военной техники, боеприпасов, личного состава для операции, скажем, ограниченного характера. Целью такой операции может быть захват Луганской и Донецкой областей», — заявил Гаращук.

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17 февраля глава ДНР Александр Захарченко предупредил, что ополченцы готовы взять под контроль всю территорию Донецкой области военным путем, если этого не удастся сделать политическими методами. Он добавил, что на подконтрольной Киеву территории остались «наши братья и сестры».

В декабре Захарченко предрек захват вооруженными силами ДНР Великобритании. По его словам, «все зло российской судьбы — от англосаксов».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.