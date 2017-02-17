Захарченко пригрозил Киеву захватом всего Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы готовы взять под контроль всю территорию Донецкой области военным путем, если этого не удастся сделать политическими методами. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Луганске, передает в пятницу, 17 февраля, «Интерфакс».

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», — заявил Захарченко.

Он добавил, что на подконтрольной Киеву территории остались «наши братья и сестры». «Мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — подчеркнул глава ДНР.

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Захарченко неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. Так, 6 декабря 2016-го он предрек захват вооруженными силами ДНР Великобритании. По его словам, «все зло российской судьбы — от англосаксов».

В конце ноября Захарченко заявил, что противостояние в Донбассе рано или поздно закончится победой, которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке. Он выразил уверенность, что в украинцах «проснется то великое, что помогало нам вместе гонять шведов, бить турок», а прозападный вектор развития перестанет быть для украинского общества притягательным.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.