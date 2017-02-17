Песков объяснил заявление Захарченко по Донбассу напряженным эмоциональным фоном

Заявления главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о возможности захвата территорий Донбасса военным путем сделаны на фоне эмоциональной напряженности в регионе, спровоцированной Киевом. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова в пятницу, 17 февраля, приводит корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что данная позиция не в русле минских договоренностей.

«С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые (...) контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Песков добавил Москва как страна-гарант минских соглашений продолжит делать все возможное для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и вывода его в мирное русло.

Ранее в пятницу Захарченко в ходе пресс-конференции заявил, что надеется на политическое решение вопроса с подконтрольными украинским силовикам территориями юго-востока Украины, однако подчеркнул, что решение может быть и военным.

28 ноября глава ДНР заявил, что противостояние на юго-востоке Украины рано или поздно закончится победой, которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.