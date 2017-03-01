Порошенко призвал к санкциям из-за перехода предприятий под контроль ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против тех, кто взял под контроль зарегистрированные в юрисдикции страны предприятия на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву. Об этом сообщается на сайте главы государства по итогам его встречи с руководителями МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским.

Порошенко подчеркнул, что действия в отношении предприятий в Донбассе являются незаконным присвоением. «Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», — заявил он.

По мнению Порошенко, «конфискация Россией украинских активов является еще одним свидетельством оккупации РФ востока Украины». Также он осудил решение российских властей признавать документы, выданные в не подконтрольных Киеву районах.

Материалы по теме Без светлого будущего Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла

Ранее в среду, 1 марта, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, которые расположены на их территории. До этого главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республики.

Украинские националисты начали торговую блокаду ДНР и ЛНР в январе. Из-за этого Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.