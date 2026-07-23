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Забота о себе
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01:00, 23 июля 2026Забота о себе

Опровергнут популярный миф о гипертонии

Кардиолог Васильева: У худых людей из-за избытка соли в рационе может повыситься давление
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

У худых людей тоже могут диагностировать гипертонию, утверждает кардиолог Ирина Васильева. Популярный миф о том, что это заболевание возникает только при наличии лишнего веса, она опровергла в своем Telegram-канале.

По словам Васильевой, худые люди могут столкнуться с повышением артериального давления из-за множества причин. Врач объяснила, что ими могут быть возрастные изменения в организме или влияние наследственности.

Доктор добавила, что артериальное давление может повыситься из-за хронического стресса и тревожности, малоподвижного образа жизни, некоторых хронических заболеваний, курения, употребления алкоголя и избытка скрытой соли в рационе.

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«Можно быть худым, но потреблять колбасы, сыры, соусы, консервы и полуфабрикаты, которые содержат большое количество натрия. Соль задерживает жидкость в организме, увеличивая объем циркулирующей крови и давление на стенки сосудов», — написала Васильева.

Ранее кардиолог Сириша Вадали рассказала, какие блюда закупоривают артерии. Она предупредила, что для сердечно-сосудистой системы опасны мясные полуфабрикаты.

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