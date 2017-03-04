Украинские радикалы начали возводить преграды на железной дороге Москва — Киев

Украинские радикалы, называющие себя «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами» из Сумской области, Киева, Львова и Тернополя, вслед за блокированием путей сообщения в Донбассе обустроили «редут» на железнодорожной станции Конотоп, на московском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

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По их словам, на этой станции, расположенной на магистрали Москва — Киев, найдено «несколько поездов из Российской Федерации, в том числе с углем марки антрацит».

Как сообщают радикалы, «в настоящее время идет инженерное обустройство местности». Свой «редут» они назвали в честь канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, который «в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны».

В течение месяца штаб планирует «взять под эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Ранее в субботу, 4 марта, депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко пригрозил, что украинские националисты разорвут железнодорожное сообщение Украины с Россией.

Днем ранее представители Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» заявили, что предприятие будет покупать уголь в России и США.

25 января националисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из не подконтрольных Киеву районов Донбасса. Из-за этого прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести в энергетике чрезвычайный режим.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ответ на фактическое бездействие Киева перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР.